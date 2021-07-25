اجتماع مجلس الوزراء : الرئيس تبون يُطمئن بخصوص مستوى احتياطي الصرف الذي يبلغ حاليا 44 مليار دولار مقبل 53 مليار دولار في نهاية 2019

25/07/2021 - 16:55