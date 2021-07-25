اجتماع مجلس الوزراء : الرئيس تبون يأمر بالتنسيق المتواصل بين قطاعات الدفاع الوطني والطاقة والفلاحة بغرض تسطير استراتيجية ناجحة ونهائية لحل أزمة المياه

25/07/2021 - 16:59