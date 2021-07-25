الرئيسية
القناة الأولى
القناة الثانية
القناة الثالثة
الإذاعة الدولية
إذاعة القرآن
الإذاعة الثقافية
جيل FM
البهجة
الإذاعات المحلية
Menu
آخر تحديث:
25/07/2021 - 17:12
Français
آر أس أس
فيسبوك
تويتر
يوتيوب
Direct
بودكاست
استمارة البحث
بحث
الرئيسية
الجزائر
العالم
رياضة
اقتصاد
مجتمع
ثقافة وفنون
تكنولوجيا
روبورتاجات
اتصل بنا
من نحن؟
عاجل:
اجتماع مجلس الوزراء : الرئيس تبون يأمر بتحديد هدف فوري بتلقيح 2.5 مليون شخص بالعاصمة
اجتماع مجلس الوزراء : الرئيس تبون يأمر بالعودة لنظام الحجر الصحي ابتداء من الساعة الثامنة مساء (20:00) إلى غاية الساعة السادسة (06:00 ) صباحا
اجتماع مجلس الوزراء : الرئيس تبون يأمر بالاعتماد على السدود بنسبة 20 بالمائة والمياه الجوفية بنسبة مماثلة وما تبقى من النسبة من مياه تحلية مياه البحر للحفاظ على على المخزون الاسترايجي للمياه
اجتماع مجلس الوزراء : الرئيس تبون يأمر بالتنسيق المتواصل بين قطاعات الدفاع الوطني والطاقة والفلاحة بغرض تسطير استراتيجية ناجحة ونهائية لحل أزمة المياه
اجتماع مجلس الوزراء : الرئيس تبون يأمر بإنشاء لجنة وطنية مصغرة لتسيير مخزون الإعانات والمساعدات الغذائية داخليا وخارجيا
اجتماع مجلس الوزراء : الرئيس تبون يأمر بالاعتماد على السدود بنسبة 20 بالمائة والمياه الجوفية بنسبة مماثلة وما تبقى من النسبة من مياه تحلية مياه البحر للحفاظ على على المخزون الاسترايجي للمياه
25/07/2021 - 17:01