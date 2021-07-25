اجتماع مجلس الوزراء : الرئيس تبون يأمر بالاعتماد على السدود بنسبة 20 بالمائة والمياه الجوفية بنسبة مماثلة وما تبقى من النسبة من مياه تحلية مياه البحر للحفاظ على على المخزون الاسترايجي للمياه

25/07/2021 - 17:01