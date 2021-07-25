اجتماع مجلس الوزراء : الرئيس تبون يأمر بالعودة لنظام الحجر الصحي ابتداء من الساعة الثامنة مساء (20:00) إلى غاية الساعة السادسة (06:00 ) صباحا

25/07/2021 - 17:07