رئيس الجمهورية يأمر بالشروع في إطلاق مشاريع تحلية مياه البحر بشرق ووسط وغرب البلاد

أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الأحد، خلال ترأسه للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، بالشروع في أقرب وقت في إطلاق مشاريع تحلية مياه البحر على مستوى شرق و وسط وغرب البلاد، مشددا على ضرورة التنسيق المتواصل بين القطاعات بغرض صياغة استراتيجية ناجعة ونهائية لحل أزمة المياه، حسبما افاد به بيان لمجلس الوزراء.

وأوضح البيان ان السيد تبون أسدى توجيهات مفادها "الشروع في أقرب وقت لإطلاق مشاريع تحلية مياه البحر على مستوى شرق ووسط وغرب البلاد، قد تصل إلى خمس محطات كبرى تتجاوز قدرتها الإنتاجية 300 ألف متر مكعب يوميا، لكل محطة".

كما أمر رئيس الجمهورية "بالتنسيق المتواصل بين قطاعات الدفاع الوطني ، الطاقة والفلاحة والموارد المائية، بغرض صياغة إستراتيجية ناجعة ونهائية لحل أزمة المياه"، حسب نفس المصدر.

وألح السيد الرئيس على "ضرورة الخروج بالقطاع إلى سياسة متبصرة نهائيا وفق مخطط متناسق وعلمي لإنتاج وتسيير الموارد المائية" ، يقول البيان.

ودعا الرئيس تبون كذلك الى "الاعتماد على السدود بنسبة 20 بالمائة والمياه الجوفية بنسبة مماثلة، وما تبقى من النسبة على مياه تحلية البحر، كي لا يتم استنزاف المخزون الاستراتيجي الوطني للمياه".

وأمر رئيس الجمهورية كذلك "بتوكيل مكتب دراسات أو لجنة مكونة من إطارات القطاع لإحصاء دقيق لعمليات توزيع واستهلاك المياه، من أجل تحكم أكبر".