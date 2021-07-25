إفريقيا: 6 ملايين و443 ألف إصابة بكورونا و163 ألف وفاة

أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل حالات كورونا لدى الدول الأعضاء بواقع 6 ملايين و443 ألف إصابة مؤكدة و163 ألفا و500 وفاة بينما تعافى 5 ملايين و650 ألف شخص.

وأوصت المراكز الإفريقية في بيان اليوم الاحد الدول الاعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا وترصد المتلازمات مثل الانفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد وترصد الوفيات السريع والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن المراكز الإفريقية تدعم كافة البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية,ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الامراض على القارة.