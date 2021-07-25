الجيش الصحراوي ينفذ هجمات مركزة إستهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مركزة إستهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي في منطقتين تابعتين لقطاع المحبس، حسبما ورد في البيان العسكري رقم 256، الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية اليوم الاحد.

و أوضح البيان الذي أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) ، أنه " خلال اليوم الأحد، ركزت وحدات الجيش الصحراوي قصفها على تخندقات قوات الاحتلال المغربي في منطقة أكويرة ولد أبلال ومنطقة لعكد بقطاع المحبس".

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي "تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار" (الجدار الرملي)، حسب ذات البيان.