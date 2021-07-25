لعمامرة يستقبل مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالشرق الأوسط

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الأحد بمقر الوزارة، مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالشرق الأوسط، السيد جوي هود.

و شكل اللقاء فرصة لتباحث سبل تعزيز الحوار الاستراتيجي بين الجزائر و الولايات المتحدة الأمريكية وكذا استعراض آفاق ترقية حلول سياسية وسلمية لمختلف الأزمات التي تقوض السلم والأمن في منطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، التقى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد شكيب رشيد قايد، بالسيد جوي هود في مقر الوزارة.