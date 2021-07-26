درار للإذاعة: توفير 5 ملايين جرعة من اللقاحات الصينية شهريا

كشف المدير العام لمعهد باستور فوزي درار عن اتفاقية مع الشريك الصيني لتوفير 5 ملايين جرعة من اللقاحات شهريا، مؤكدا نجاعة اللقاحات المعتمدة في الجزائر ضد المتحور "دلتا" بنسبة 100 في الوقاية من المضاعفات الخطيرة وبنسبة تصل الى 75 بالمئة من العدوى، كما دعا درار إلى ضرورة تلقيح 80 بالمئة من المواطنين لمحاصرة الفايروس القاتل.

وقال درار لدى حلوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية إن الحل الوحيد حاليا لمجابهة جائحة الكوفيد المتحور دلتا هي تلقيح اكبر عدد ممكن، محذرا من القدرة الرهيبة للمتحور دلتا على الانتشار حيث يشكل انتشاره 71 بالمئة حاليا متوقعا ان تصل نسبة انتشاره الى 91 بالمئة في غضون ايام قليلة.

كما أبدى ضيف الصباح ارتياحه لارتفاع نسبة الإقبال على التلقيح بسبب ارتفاع الوعي بخطورة الوضع الوبائي، وتراجع التردد والخوف الذي كان سائدا حول نجاعة اللقاحات، مؤكدا في هذا السياق نجاعة اللقاحات المعتمدة في الجزائر بنسبة بين 60 الى 70 بالمئة ضد الاصابة وبنسبة 100 بالمئة ضد المضاعفات الخطيرة.

وحول وفرة ما يكفي من اللقاحات طمأن ضيف القناة الأولى المواطنين كاشفا عن ابرام عقد مع الشريك الصيني لتزويد معهد باستور بـ 17 ملين جرعة من لقاح سينوفاك، بمعدل 5 ملايين جرعة شهريا، مضيفا ان هذا المعدل قبل للرفع الى مستوى اكثر من 5 ملايين عبر مصادر اخرى للقاحات إذا تطلب الامر ذلك، كما كشف ان الجزائر اقتنت لحد الان ما يقارب 8 ملايين جرعة نفذت منها مليوني ونصف المليون جرعة والباقي في طور الاستهلاك.

وفي رده على سؤال حول ارتفاع نسبة الوفيات وإصابة الرضع وغير المسنين بفايروس دلتا، قال درار ان الأمر يرجع أساسا إلى قدرة دلتا الرهيبة على الانتشار بما يزيد من عدد الحالات الخطيرة، مضيفا أن هذا الفايروس ليس اكثر خطورة من فايروس الفا وغيره من التحورات التي طرأت على الكوفيد سابقا، مدللا على ذلك بعدة امثلة لاصابات صغار السن من قبل ولكنها لم تشكل نسبة كبيرة ، وهو حسب المتحدث ذاته ما جعل الجزائر حاليا تكتفي بتلقيح من هم في سن ال18 فما فوق.

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية