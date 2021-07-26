انطلاق عملية التسجيلات الجامعية الأولية هذا الثلاثاء

تتواصل فعاليات الأبواب المفتوحة على الخط على الجامعة تحسبا لانطلاق المرحلة الأولى لعملية التسجيلات الأولية المقررة يوم غد الثلاثاء والتي ستستمر الى غاية 29 من الشهر الجاري .

استفاق الناجحون الجدد في شهادة البكالوريا من فرحة النتائج على قلق اختيار التخصصات الجامعية خاصة مع المتغيرات الجديدة التي تحدد قبولهم من عدمه .

وقد أعرب بعض الناجحين في البكالوريا هذا الموسم عن تخوفهم من المعدلات الدنيا التي ستوضع كشرط للدخول للتخصصات العلمية سيما الطب منها ، فيما أعرب ناجحون آخرون عن قلقهم إزاء ما سيؤول إليه مستقبلهم الدراسي سيما بعد حصولهم على معدلات متوسطةفي البكالوريا ، مؤكدين أنهم يزورون يوميا موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لكي يطلعوا على كل تفاصيل التسجيل والتخصصات الممكنة لهم .

وعشية التسجيلات الاولية تواصل جامعة سعد دحلب أبوابها المفتوحة عبر الخط من خلال شرح كل تفاصيل وشروط الالتحاق التخصصات الممنوحة .

وأوضح رئيس جامعة سعد دحلب بالبليدة أن الأرضية الرقمية التاعبة للجامعة مفتوحة لجميع الطلبة كي يتمكنوا من الاطلاع على التخصصات الموجودة ، وقال البروفيسور محمد بزينة في الخصوص في مرحلة التسجيلات الاولية كل شيء موضح بالنسبة لمعدلات القبول ونحن نشرف على العملية عن بعد وكل طالب سيعطى له من 6 الى 10 رغبات يختار التخصصات التي يرغب فيها حسب المعدل الذي تحصل عليه في امتحان شهادة البكالوريا وابتداءمن الفاتح من اوت تبدا عملية معالجة الرغبات على مستوى المدرسة العليا للاعلام الالي بالعاصمة .