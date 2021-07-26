صدور دليل التجنيد في هياكل التكوين للجيش الوطني الشعبي لسنة 2021

أصدرت وزارة الدفاع الوطني دليل التجنيد في هياكل التكوين للجيش الوطني الشعبي لسنة 2021 ، حسبما نشرته الوزارة في موقعها الالكتروني .

وتضمن هذا الدليل شروط التجنيد المباشر للطلبة الضباط العاملين الحائزين على شهادة البكالوريا دورة 2021 وكذا شروط تجنيد الطلبة الضباط العاملين على أساس الشهادة الجامعية وشروط تجنيد طلبة ضباط الصف المتعاقدين وكذا رجال الصف المتعاقدين.

كما ورد في الدليل ملف التسجيلات الخاصة بكل الفئات التي ترغب بالتجنيد بمختلف القوات والمدارس ومديريات الجيش الوطني الشعبي وهي القوات البرية والجوية والبحرية وكذا الدفاع الجوي عن الاقليم ، الدرك الوطني والحرس الجمهوري ، دائرة الاشارة وأنظمة المعلومات والحرب الالكترونية بالإضافة الى المديرية المركزية للعتاد والمديرية المركزية للمعتمدية ، المديرية المركزية للوقود الى جانب المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية ومديرية الايصال والاعلام والتوجيه.

كما تضمن هذا الدليل شروط الالتحاق و التسجيل بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس (باجي مختار) ومدارس أشبال الأمة في الطورين المتوسط والثانوي .

ووضعت الوزارة الروابط التالية لتحميل هذا الدليل باللغتين العربية والفرنسية : https://www.mdn.dz/site_principal/sommaire/recrutement/images/guide2021a... f https://www.mdn.dz/site_principal/sommaire/recrutement/images/guide2021f... f