الرئيس تبون يتسلم أوراق اعتماد سفراء الصحراء الغربية والفاتيكان وكوريا

تسلم السيد عبد المجيد تبون اليوم الاثنين بمقر رئاسة الجمهورية أوراق اعتماد سفراء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ، الفاتيكان وكوريا ، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: " تسلم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون اليوم أوراق اعتماد ثلاثة سفراء جدد لدى الجزائر ، وهم على التوالي: السيد عبد القادر طالب عمر ، سعادة سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، سعادة المونسنيور كوريان ماثيو فايالونكال، سفير دولة الفاتيكان و السيد كيم تشانغ مو سعادة سفير جمهورية كوريا".

وقد جرت مراسم تقديم أوراق الاعتماد بمقر رئاسة الجمهورية ،بحضور كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية ، السيد نور الدين بغداد الدايج ، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ، السيد رمطان لعمامرة".

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