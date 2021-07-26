الرئيس تبون يتسلم أوراق اعتماد سفراء الصحراء الغربية والفاتيكان وكوريا

تسلم السيد عبد المجيد تبون اليوم الاثنين بمقر رئاسة الجمهورية أوراق اعتماد سفراء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ، الفاتيكان وكوريا ، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان: " تسلم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون اليوم أوراق اعتماد ثلاثة سفراء جدد لدى الجزائر ، وهم على التوالي: السيد عبد القادر طالب عمر ، سعادة سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، سعادة المونسنيور كوريان ماثيو فايالونكال، سفير دولة الفاتيكان و السيد كيم تشانغ مو سعادة سفير جمهورية كوريا".
وقد جرت مراسم تقديم أوراق الاعتماد بمقر رئاسة الجمهورية ،بحضور كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية ، السيد نور الدين بغداد الدايج ، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ، السيد رمطان لعمامرة".
وجاء في البيان: "استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم، سعادة سفير جمهورية النمسا السيد بيتر إلسنر ماكاي، الذي أدى له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهامه في الجزائر".
"وقد جرت مراسم الوداع بمقر رئاسة الجمهورية --يضيف البيان-- بحضور كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد نور الدين بغداد الدايج، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة".