وزارة الشؤون الدينية: تعليق صلاة الجماعة بالمساجد التي يمسها توقيت الحجر الصحي

اتخذت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في بيان لها، هذا الاثنين، جملة من التدابير والاجراءات المصاحبة للحجر الجزئي عبر 35 ولاية والمتمثلة أساسا في تعليق صلاة الجماعة بالمساجد التي يمسها توقيت الحجر الصحي.

وأوضح البيان الذي جاء في شكل تعليمة وجهت إلى مديري الشؤون الدينية والاوقاف بالولايات، أن "لجنة المتابعة على مستوى الوزارة تدعو للالتزام بالإجراءات المتمثلة أساسا في تعليق صلاة الجماعة بالمساجد التي يمسها توقيت الحجر الصحي".

كما أقرت بأن يتم "رفع شعيرة الآذان، خلال الصلوات المعلقة مع مراعاة صيغة (الصلاة في بيوتكم) مرتين في آخر الاذان، فضلا عن تعليق التعليم القرآني بمختلف الفضاءات وغلق فروع المركز الثقافي الإسلامي بالولايات المعنية".

وبالمناسبة، دعت الوزارة إلى "الحرص الحازم على المتابعة الميدانية لهذا القرار وتكليف السادة المفتشين والمعتمدين لمتابعة تنفيذ هذه الاجراءات وموافاة المفتشية العامة بكل ما يمكن أن يعترضهم في تنفيذه".

للإشارة ، جاء هذا القرار تنفيذا لقرارات بيان الوزارة الأولى الصادر أمس الاثنين والقاضي باعتماد تدابير حيال تسيير الازمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) لمدة عشرة أيام (10 أيام )، حيث تم اقرار العودة الى اجراءات الحجر الصحي ابتداء من الساعة 20:00 الى الساعة الـ 06:00 من صباح اليوم الموالي في الولايات المعنية بالحجر الصحي (35 ولاية).