كوفيد-19: وفاة المدير العام للمؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران

توفي ظهيرة هذا الإثنين، المدير العام للمؤسسة الاستشفائية الجامعية "أول نوفمبر 1954" بوهران، الدكتور محمد منصوري، بعد معاناته من مضاعفات نتيجة إصابته بكوفيد-19، حسبما علم من هذه المؤسسة الصحية.

وذكر نفس المصدر أن الدكتور منصوري البالغ من العمر 64 عامًا كان قد أصيب منذ عدة أسابيع بفيروس كورونا، حيث أدخل وحدة العناية المركزة بنفس المؤسسة الاستشفائية إلى غاية وفاته اليوم في حدود الثانية بعد الزوال.

وقد عرف محمد منصوري بكفاءته وخبرته، لا سيما من خلال قيادته للفرق الطبية المتواجدة في الصفوف الأولى في مجابهة وباء كورونا منذ ظهوره بوهران، كما تجدر الإشارة إلى أنه منذ تنصيبه على رأس هذه المؤسسة الإستشفائية جعل منها "قطب امتياز" في المنطقة بفضل إدارته وتسييره التشاركي.