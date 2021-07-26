كوفيد-19: الوزير الأول يشرف على تخصيص أول هيكل تدعيمي بفندق مازافران لفك الضغط على المستشفيات

أشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على تخصيص أول هيكل تدعيمي لفك الضغط على المستشفيات جراء تزايد عدد المصابين بفيروس كوفيد-19، من خلال تكييف فندق مازافران لاستقبال المرضى المتواجدين في خمس مستشفيات بالعاصمة.

ورافق السيد بن عبد الرحمن في هذه العملية الأولى كل من وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، ووالي العاصمة، يوسف شرفة.

وحسب الشروحات المقدمة للسيد بن عبد الرحمن، فقد تم تخصيص 712 سرير موزعة عبر 446 غرفة لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كوفيد-19 الذين أنهوا مرحلة العلاج الأولى على مستوى مستشفيات ولاية الجزائر ويحتاجون إلى أجهزة تنفس لاستكمال عملية الاستشفاء.

وتخص هذه العملية المرضى المتواجدين في مستشفيات: نفيسة حمود، مصطفى باشا، لمين دباغين بباب الوادي، بالإضافة إلى كل من مستشفى الدويرة و بني مسوس.

وقد تم تجهيز الغرف بكل المستلزمات الطبية وأجهزة التنفس ومكثفات الأوكسجين، كما تم تخصيص جناح للأطقم الطبية المكلفة بمرافقة المرضى.