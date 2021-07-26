بكاي يأمر بتسليم المحطة الدولية الجديدة لمطار وهران قبل نهاية السنة الجارية

أسدى وزير النقل، عيسى بكاي، اليوم الاثنين، تعليمات صارمة لتسليم مشروع المحطة الدولية الجديدة لمطار احمد بن بلة الدولي بوهران، ومختلف المنشآت التابعة لها، قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا على أهمية هذه المنشأة في تنمية الولاية وغرب البلاد بصفة عامة، حسبما افادت به اليوم الإثنين وزارة النقل.

و قدم السيد بكاي هاته التعليمات، حسب توضيحات الوزارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، خلال ترأسه لاجتماع بحضور عدد من إطارات الوزارة ومؤسسة تسيير مطارات وهران.

و خصص هذا الاجتماع "للوقوف على وضعية ونسبة تقدم الأشغال في مشروع المحطة الدولية الجديدة لمطار احمد بن بلة الدولي ومختلف المنشات التابعة لها"، حسب نفس المصدر.

وبعد استماعه لعرض قدمه المشرفون على المشروع، تضمن عدد من النقاط الخاصة بمدى تقدم الأشغال وتجهيز المحطة الدولية الجديدة، وبعد الوقوف على كل المشاكل التي تعترض السير الحسن لعملية الإنجاز، يقول البيان، أسدى الوزير "توصيات صارمة لتسليم المشروع، في أجله المحدد، قبل نهاية السنة الجارية".

كما أكد السيد بكاي، حسب ذات البيان،على أهمية هذه المنشأة التي "تلعب دورا محوريا في تنمية الولاية وغرب البلاد بصفة عامة"، خاصة أنها "تدخل ضمن المشاريع الرئيسية المبرمجة لإنجاح التظاهرة الرياضية التي ستحتضنها الجزائر والمتمثلة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بوهران صائفة 2022".