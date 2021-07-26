وزارة التجارة ستفعل الاجراءات الخاصة بتموين السوق التي استحدثتها في فترة الحجر لسنة 2020

فعلت وزارة التجارة الاجراءات الخاصة بمكافحة تفشي وباء كوفيد-19 وتموين السوق التي استحدثتها في فترة الحجر لسنة 2020، بعد القرارات الصادرة، امس الاحد، عن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان لمنع تفشي الوباء، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وحسب نص البيان، فقد ترأس اليوم الاثنين، وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، اجتماعا تناول تنفيذ قرارات الوزير الاول حول اجراءات تعديل الحجر الصحي في عدة ولايات .

وأمر السيد رزيق، بالتطبيق "الصارم والحرفي" لقرارات الوزير الاول فيما يخص قطاع التجارة، إلى جانب "اعادة تفعيل الاجراءات الخاصة بمكافحة تفشي الوباء وتموين السوق التي استحدثتها الوزارة في فترة الحجر لسنة 2020".

وشدد ذات المسؤول على "وجوب سهر كافة اطارات القطاع والعمال لضمان تموين السوق بكل الضروريات والمواد واسعة الاستهلاك في الولايات 35 التي تخضع للحجر المعدل و كذا باقي الولايات خاصة في هذا الظرف الصحي الخاص".

وعرف الاجتماع الذي تم بمقر الوزارة، حضور الاطارات المركزية للوزارة والمدراء الجهويين والولاييين لــــ 58 ولاية بتقنية التحاضر المرئي عن بعد.﻿