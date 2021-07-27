بلعمبري للإذاعة: الصيدليات ستباشر عملية التلقيح ضد كورونا بصفة مجانية

27/07/2021 - 10:32

أكد رئيس نقابة الصيادلة الخواص مسعود بلعمبري أن الصيادلة الخواص سيباشرون في عملية التلقيح ضد كوفيد -19 في اطار اشراكهم من قبل وزارة الصحة التي كانت قد رخصت في وقت سابق للصيادلة والعيادات الخاصة بالمشاركة في عملية التطعيم.

وقال مسعود بلعمبري في تصريح للقناة الإذاعية الأولى هذا الثلاثاء "إن الصيدلي قريب جدا من المواطن والصيدليات منتشرة بصورة كافية عبر جميع مناطق الوطن وحيث هناك  ما لايقل عن 4500 صيدلية متواجدة في مناطق الظل" مؤكدا أن كل هذا العوامل تجعل الصيدلية مؤهلة لاستقبال المواطنين والتكفل بعملية تلقيحهم بصفة مجانية .

 استيراد ألفين مولد أوكسجين في غضون أيام

من جهة أخرى  كشف رئيس نقابة الصيادلة الخواص عن عملية تضامنية واسعة لاستيراد 2000 مولد أوكسجين بصفة عاجلة ستصل في غضون أيام  مضيفا أنه سيتم توزيع هذه الأجهزة المكثفة للأوكسجين عبر جميع الولايات.

المصدر:الإذاعة الجزائرية 

 

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الجزائر, صحة

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