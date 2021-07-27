رئيس الجمهورية يشرف على تكريم المتفوقين الأوائل في شهادة البكالوريا

أشرف رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون، هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على حفل تكريم المتفوقين الأوائل في شهادة البكالوريا لدورة 2021.

وخلال هذا التقليد السنوي الذي احتضنه قصر الشعب، قام تبون بتقليد المتفوقين الثلاثة الأوائل بالميداليات الذهبية، الفضية والبرونزية.

كما تم تكريم المتفوقين الأوائل في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا المتفوقين الأوائل حسب الشعب.

وتصدرت الطالبة شعيب آية وصال شهيناز، ابنة ولاية ورقلة، قائمة المتفوقين بافتكاكها أعلى معدل على المستوى الوطني ب 24ر19، في شعبة تقني رياضي، تليها ببون بشرى من ولاية المسيلة والتي تحصلت ثاني أعلى معدل وطنيا ب 24ر19 في شعبة تقني رياضي.

وحل لهوازي قايا من ولاية تيزي وزو ثالثا على المستوى الوطني بمعدل 22ر19 في شعبة رياضيات.

وقد عرفت امتحانات شهادة البكالوريا للموسم الدراسي ( 2020 -2021 ) التي جرت ما بين الـ 20 و الـ25 جوان الماضي ، تحقيق نسبة نجاح وطنية بلغت 17ر61 .

وبتفصيل أكبر، بلغ عدد الناجحين بتقدير "ممتاز" 930 متفوقا.

كما تم إحصاء 13644 فائزا تحصل على تقدير "جيد جدا"، بالإضافة إلى 33585 ناجح بتقدير "جيد" و69451 ناجح بتقدير قريب من الجيد.

وحسب أرقام الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بلغ العدد الاجمالي للناجحين بتقدير 117610 فائزا، في حين وصل عدد الناجحين المتدرسين 277804 ناجحا.

للإشارة،جرت مراسم الحفل التكريمي بحضور مسؤولين سامين في الدولة و أعضاء من الحكومة، بالإضافة إلى أولياء التلاميذ المتفوقين وممثلي قطاع التربية من أساتذة وتنظيمات نقابية.