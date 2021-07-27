كوفيد-19: إعفاء الخواص من ترخيص استيراد مكثفات الأكسجين

قررت وزارة الصناعة الصيدلانية إعفاء الخواص من شرط الحصول على ترخيص للقيام بعمليات استيراد مكثفات الأكسجين أو أية أجهزة طبية مستخدمة في مواجهة وباء كوفيد-19 وموجهة للاستعمال الشخصي.

وجاء في مذكرة نشرتها الوزارة هذا الثلاثاء بصفحتها الرسمية على الفايسبوك أن "استيراد مكثفات الأكسجين أو أية أجهزة طبية أخرى مستخدمة في مواجهة وباء كوفيد-19 من طرف الخواص، غير خاضع, بشكل استثنائي، للترخيص الذي تمنحه مصالح المختصة بالوزارة"

وأكدت المذكرة في مقابل ذلك, أن المؤسسات الصيدلانية تخضع لإلزامية الحصول على ترخيص للجمركة من وزارة الصناعة الصيدلانية للقيام بعمليات استيراد مكثفات الأكسجين أو أية اجهزة طبية مستخدمة في مواجهة وباء كوفيد-19 والاستفادة من رواق أخضر لمعالجة الملف.

اما عمليات استيراد هذه المواد, التي تقوم بها المؤسسات، من غير المؤسسات الصيدلانية، أو المنظمات والجمعيات التي تستلم هبات من الخارج، فهي تخضع لرخصة استيراد من طرف مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية للاستفادة من إعفاء من الحقوق الجمركية والرسوم وفقا للتدابير سارية المفعول، وفقا لنفس المذكرة.