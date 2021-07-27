مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري بالعاصمة تعدل برنامجها وفقا لمواقيت الحجر الجديدة

أعلنت مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها "إيتوزا"، في بيان لها هذا الثلاثاء، عن تعديل الجدول الزمني للتنقل عبر خطوطها، وفقا لمواقيت الحجر الجزئي التي أقرتها الحكومة في إطار مكافحة جائحة كوفيد-19.

وعليه، فإن الانطلاق الأول لرحلات المؤسسة يكون على الساعة السادسة صباحا، فيما يكون اخر انطلاق على الساعة السادسة مساء، مع وقف الخدمة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وذكرت "إيتوزا" في بيانها مستخدمي حافلاتها بضرورة ارتداء الكمامة واحترام التدابير الوقائية طيلة فترة الرحلة.