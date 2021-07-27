مركبات صناعية في جيجل وعنابة والمدية تساهم في تزويد الاكسجين الطبي للمستشفيات

بعد شهر ونصف من تشغيل وحدة انتاج الغازات بمركب الحديد والصلب ببلارة واجراء تحاليل بخصوصها اثبتت صلاحيتها للمجال الطبي تعمل الوحدة حاليا على تمويل المستشفيات لثلاثة بولاية جيجل بمادة الاكسيجين وكذا بعض الولايات المجاورة .

وأكد سفيان شايب ستي المدير العام المساعد لمركب الحديد والصلب ببلارة أن تشغيل وحدة انتاج الغازات تم بأيدي عاملة محلية بعد الاغلاق الذي شهدته الجزائر وقال في الخصوص "منذ شهر بدأنا في عملية تزويد المستشفيات بالاكسجين المصنوع داخل الوحدة مع اجراء التحاليل اثبتنا انه صالح للاستعمال الطبي الان قمنا بتمويل مستشفيات جيجل وكذلك ولايات اخرى مثل قسنطينة تبسة سطيف بجاية تيزي وزو وحتى العاصمة والبليدة " .

وتنتج الوحدة 50 ألف لتر يوميا من مادة الأكسيجين توزع كلها على المستشفيات بحسب سفيان شايب سبتي الذي أكد ان كميات التوزيع اليومي تتراوح بين 40 ألف لتر 60 ألف لتر وبحسب الطلبيات المتواجدة ، مشيرا الى توفر الشاحنات الكبيرة التي لا يمكن أن تحتويها بعض المستشفيات وهو ما يتطلب الاستعانة بشاحنات اصغر توفرها بعض المؤسسات الخاصة .

وفي عنابة بادر مركب سيدار الحجار إلى توجيه 5 آلاف لتر من الأكسيجين يوميا لفائدة مرضى مصالح كوفيد19 .

وأوضح مدير مركب سيدار عنابة لطفي كمال مانع انه تطبيقا لتعليمات الوزارة الأولى ووزارة الصناعة بادر مركب سيدار بتموين المستشفيات بمادة الأكسيجين الذي تنتجه وحداتنا سنوفر كميات لتلبية حاجيات التي تطلبها المستشفيات وهذا عبر متعاملين ك ليند غاز وسيدار غاز والآن نوزع 5 آلاف لتر يوميا للمستشفيات منذ منتصف الشهر " .

المدية: الشروع قريبا في استغلال وحدة لإنتاج الغاز الطبي بالبرواقية

هذا و سيتم قريبا الشروع في استغلال وحدة لإنتاج الغاز الطبي كائنة بمنطقة النشاط بالبرواقية شرق المدية مما سيسمح بتقليص الضغط المسجل على هذه المادة "الضرورية" للتكفل بالمرضى المصابين بوباء كوفيد-19، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى المديرية المحلية لهذه الوحدة.

وحسب مديرها المحلي, ، محمد بلحاج فان هذه الوحدة تحصلت على رخصة الاستغلال يوم الأحد المنصرم عقب اشعار المطابقة الذي أعدته لجنة مراقبة المؤسسات المُصنفة ومن المقرر أن تنطلق مرحلة الانتاج خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح المدير أن التجارب الأولية قد أُجريت مساء أمس الاثنين للتأكد من السير الحسن للمنشآت، مشيرا إلى اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية التي تسمح للوحدة بالانطلاق في انتاج الغاز الطبي في أقرب الآجال.

من جهته, أشار المدير المحلي للبيئة عضو لجنة المراقبة, مصطفى رافعي أن طاقة انتاج الأكسجين المميع لهذه الوحدة تقدر نظريا ب 7 متر مكعب/يوميا, أي ما يعادل 7000 لتر من الغاز السائل.

وبخصوص انتاج الأكسجين الغازي المستعمل في المستشفيات ، أكد ذات المسؤول أنه يمكن للطاقة الانتاجية لوحدة البرواقية أن تصل إلى 1200 متر مكعب/يوميا.

وأوضح السيد مصطفى رافعي أن طاقة التخزين لذات الوحدة تقدر ب 20 طن من الغاز الطبي السائل و 8 طن من الأكسجين الغازي.