أولمبيادطوكيو : اخفاق الملاكم بن شبلة و اقصاء سحنون في سباق ال100 متر سباحة حرة

لم ترق نتائج ممثلي الجزائر في اليوم الرابع من دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 هذا الثلاثاء الى مستوى التطلعات بعد اقصاء الملاكم عبد الحفيظ بن شبلة في الدور ثمن النهائي و خروج اسامة سحنون في مرحلة المجموعات لسباق ال100 متر سباحة حرة.

ففي رابع مشاركة له في دورة الالعاب الاولمبية بعد بكين-2008 و لندن-2012 و ريو-2016, اخفق بن شبلة في تجاوز عقبة منافسه الروسي موسليم غدازماغوميدوف ، حامل اللقب العالمي ، الذي فرض سيطرته المطلقة على منازلة الوزن الثقيل (81-91 كغ) التي حسمها لصالحه بنتيجة 5-0.

و في السباحة، اقصي اسامة سحنون (28 سنة) في مرحلة المجموعات لسباق ال100 متر سباحة حرة التي جرت بالمركز المائي لطوكيو.

و انهى سحنون، الذي ادرج في المجموعة السادسة ،السباق في المركز الثامن و الاخير بزمن قدره 49 ثا 65 ج ، فيما عاد المركز الاول للبريطاني وايتل جاكوب (48 ثا 44 ج)، الوحيد الذي اقتطع تأشيرة المرور الى الدور نصف النهائي من هذه المجموعة.

وفي الترتيب العام الخاص بالمجموعات الثماني, احتل السباح الجزائري ، الذي يسجل ثاني مشاركة له في الموعد الاولمبي, المركز ال37.

وتقام السباقات نصف النهائية يوم غد الاربعاء ، و سيشارك سحنون في سباق ال50 متر سباحة حرة المقرر يوم الجمعة المقبل والذي سيخوضه ضمن المجموعة السابعة.

و معلوم ان السباحة الجزائرية ممثلة في دورة الالعاب الاولمبية 2020 بثلاثة سباحين، هم أسامة سحنون (50 متر و 100 متر سباحة حرة), سعاد شرواطي (10 كلم في المياه الحرة) و آمال مليح 50 متر سباحة حرة .