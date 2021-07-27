لعمامرة يُستقبل من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد

﻿اختتم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة ظهر اليوم الثلاثاء ، زيارة العمل التي قام بها إلى تونس حيث حظي خلالها باستقبال من قبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ، حسب ما أفاد بيان للوزارة.

و ذكر البيان " أن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ، نقل بهذه المناسبة ، إلى الرئيس التونسي رسالة أخوة وصداقة من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، أكد فيها التزامه الراسخ بتعزيز أواصر الأخوة والتضامن والعلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين".

وفي هذا السياق، وجّه السيد لعمامرة تحياته إلى الجالية الجزائرية المقيمة في تونس ، حسب البيان.

وأوضح بيان الوزارة أن "الاستقبال شكل فرصة لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها من أجل تمكين البلدين من مواجهة التحديات المشتركة بشكل أكثر فاعلية، بما في ذلك تلك المتعلقة بجائحة كوفيد-19" .

كما مثل اللقاء - يضيف المصدر- " مناسبة أيضا للتطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الوضع في منطقة المغرب العربي ومنطقة الساحل والصحراء وكذلك على مستوى العالم العربي".

من جهة أخرى، عقد رمطان لعمامرة جلسة عمل مع نظيره التونسي السيد عثمان الجرندي، حيث رحّب رئيسا دبلوماسية البلدين بتقارب المواقف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي واتفقا على العمل من أجل مواصلة وتعزيز سنة التشاور والتنسيق في جميع المحافل الإقليمية والدولية ، وفق ذات البيان .