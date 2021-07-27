البليدة: رصد 10 ملايير دج لإنجاز قنوات ربط الولاية بمحطة تحلية مياه البحر بتيبازة

خصصت مؤسسة الجزائرية للمياه مبلغ مالي ناهز 10 ملايير دج لإنجاز قنوات ربط ولاية البليدة بمحطة تحلية مياه البحر بدواودة (تيبازة) التي سيتم بعث أشغالها قريبا، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء مدير وحدة البليدة.

وأوضح عروس حمزة أنه تم تخصيص 10 ملايير دج لإنجاز مشروع قنوات ربط الولاية بمحطة تحلية مياه البحر بدواودة وهذا على مسافة تزيد عن 60 كلم.

كما سيتم في إطار هذا المشروع المهيكل إنجاز ثلاثة محطات ضخ المياه وكذا تسعة خزانات مائية تتراوح سعتها ما بين 5 آلاف و10 آلاف متر مكعب، وفقا لذات المسؤول.

وأضاف السيد عروس أنه تم الإنتهاء من الدراسات الخاصة بهذا المشروع الذي ستشرف عليه المديرية العامة لمؤسسة الجزائرية للمياه والمنتظر بعث أشغاله قريبا بالموازاة مع إنطلاق أشغال محطة تحلية مياه البحر بدواودة.

وفي هذا الصدد، أكد مدير الموارد المائية عبد الكريم علوش على أهمية هذا المشروع في ضمان تأمين الولاية بالماء الشروب خاصة في ظل تسجيلها "إرتفاعا هائلا" في الطلب على هذه المادة الحيوية خلال السنوات الأخيرة بسبب استحداث أقطاب سكنية كبيرة والمتوقع ارتفاعه أكثر خلال السنوات المقبلة.

وقال أن ولاية البليدة ستستفيد في المرحلة الأولى من دخول مشروع محطة تحلية مياه البحر حيز الخدمة من حصة 100 ألف متر مكعب يوميا مع العلم أن طاقتها الإنتاجية الإجمالية تقدر ب300 ألف متر مكعب ، 200 ألف منها ستخصص لولاية الجزائر.

وإلى جانب تحسين التموين بالماء الشروب والقضاء على مختلف التذبذبات المسجلة خاصة خلال فصل الصيف ، سيمكن مشروع محطة تحلية مياه البحر لدى دخوله حيز الخدمة من الحفاظ على المياه الجوفية بالولاية التي يتم الإعتماد عليها حاليا بنسبة تناهز 80 بالمائة لتغطية إحتياجات الساكنة ، وفقا للسيد علوش.