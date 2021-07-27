الجولة الـ 34 لبطولة الرابطة الأولى: بلوزداد يبتعد والكناري بطلاً لـ "الكلاسيكو"

عزّز نادي شباب بلوزداد لكرة القدم، هذا الثلاثاء، صدارته لبطولة الرابطة المحترفة الأولى بعد هزمه أهلي برج بوعريريج، واكتفاء ملاحقه المباشر وفاق سطيف بنقطة من تنقله إلى الشلف، بينما حقّقت شبيبة الساورة قفزة نوعية بصعودها إلى الوصافة بعد هزمها اتحاد بسكرة في عقر دار الأخير.

برسم الجولة الـ 34، حقّق البلوزداديون الأهمّ بفوز صغير لكنه ثمين على حساب "الجراد الأصفر" (1 – 0)، ليعمّق بطل الموسم الفارط الفارق عن الوصيف وفاق سطيف إلى 4 نقاط، علمًا أنّ حوار أولمبي الشلف مع النسر الأسود بتعادل إيجابي (1 – 1) لا يخدم مصالح كلا الناديين.

وتمكّنت شبيبة الساورة من اللحاق بالوفاق في الصف الثاني، بعد عودة أبناء بشار بالنقاط الثلاثة من بسكرة على حساب الاتحاد المحلي (1 – 2)، علمًا أنّ أصحاب الضيافة تقدموا بهدف غسيري (32)، قبل انتعاش الزوار بفضل لحمري (42) ثم بلال مسعودي (82 ض.ج).

وفي "الكلاسيكو التقليدي" بتيزي وزو، خرجت شبيبة القبائل منتصرة على مولودية الجزائر (2 – 1)، ونجح الكناري في قلب الطاولة بعد تقدّم العميد عبر عبد الحفيظ (24)، حيث استرجع أشبال لافان توازنهم بواسطة ثنائية حمرون (41) و(48).

النتائج:

وداد تلمسان 2 – 1 جمعية عين مليلة

شباب قسنطينة 2 – 0 أولمبي المدية

نجم مقرة 2 – 1 اتحاد الجزائر

شبيبة سكيكدة 0 – 3 اتحاد بلعباس

نادي بارادو 5 – 4 مولودية وهران

شباب بلوزداد 1 – 0 أهلي برج بوعريريج

سريع غليزان 0 – 0 نصر حسين داي

أولمبي الشلف 1 – 1 وفاق سطيف

اتحاد بسكرة 1 – 2 شبيبة الساورة

شبيبة القبائل 2 – 1 مولودية الجزائر

الترتيب:

1 - شباب بلوزداد 66 33

2 - وفاق سطيف 62 34

- شبيبة الساورة 62 34

4 - اتحاد الجزائر 56 33

5 - مولودية وهران 54 34

6 - مولودية الجزائر 53 34

7 - شباب قسنطينة 51 34

8 - نادي بارادو 50 34

9 - شبيبة القبائل 52 30

10 - أولمبي المدية 48 34

11 - سريع غليزان 42 34

12 - اتحاد بسكرة 40 34

- جمعية عين مليلة 40 34

- نجم مقرة 40 34

15 - وداد تلمسان 39 33

16 - جمعية الشلف 38 34

17 - نصر حسين داي 37 34

18 - اتحاد بلعباس 33 34

19 - أهلي برج بوعريريج 21 34

20 - شبيبة سكيكدة 17 33