الجيش الصحراوي يواصل استهداف 3 مواقع للاحتلال المغربي

27/07/2021 - 23:53

استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هذا الثلاثاء، مجددًا قواعد ومواقع جنود الاحتلال المغربي بقطاعات أوسرد، حوزة والفرسية.

بحسب ما ورد في البيان العسكري رقم 258 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، فإنّ وحدات متقدمة من الجيش الصحراوي ركزت هجماتها على جنود الاحتلال بمنطقة أصطيلة ولد بوكرين بقطاع أوسرد، كما شنّت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي قصفا عنيفا على قواعد لجنود الاحتلال بمنطقة فدرة العش بقطاع حوزة، فيما ركزت مفارز أخرى قصفها على منطقة أكرارة 

لحديد بقطاع الفرسية.

وبحسب البيان ذاته، تستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي "تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار".

 

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العالم, افريقيا

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