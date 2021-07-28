رئيس المجلس الرئاسي الليبي يشرع في زيارة رسمية إلى الجزائر

شرع رئيس المجلس الرئاسي الليبي ، السيد محمد يونس المنفي ، الأربعاء، في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين.

وكان في استقبال المسؤول الليبي بمطار هواري بومدين الدولي ، الوزير الأول ،أيمن بن عبد الرحمن ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود.

وترحم رئيس المجلس الرئاسي الليبي ، محمد يونس المنفي ، بمقام الشهيد (الجزائر العاصمة) على شهداء ثورة أول نوفمبر المجيدة.

وخلال هذه المحطة من زيارته الرسمية للجزائر، التي تدوم يومين، قام المنفي بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية، وذلك بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود.

وبعين المكان ، زار ضيف الجزائر متحف المجاهد أين اطلع على مختلف مراحل مقاومة الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي ، قبل أن تقدم له هدايا تذكارية ويوقع على السجل الذهبي لهذا المرفق التاريخي.

ومن المنتظر أن يحظى المسؤول الليبي -الذي حل بالجزائر في وقت سابق من نهار اليوم- باستقبال رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ، وذلك في إطار مواصلة التعاون ، تأكيدا لمتانة علاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين.

وكانت الناطقة باسم المجلس السياسي الليبي السيدة نجوى وهيبة قد أكدت في حوار سابق للاذاعة الجزائرية تطلع ليبيا إلى الرقي بمستوى التعاون في شقيه الاقتصادي والسياسي سيما الاستفادة من تجربة الجزائر في مجال المصالحة الوطنية