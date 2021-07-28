إرتفاع صادرات الجزائر غير النفطية بـ 95.55 بالمائة خلال السداسي الأول 2021

ارتفعت قيمة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات خلال السداسي الأول للعام الجاري 2021 بنسبة 95,55 بالمائة لتصل إلى 2,03 مليار دولار.

وأفاد بيان لوزارة التجارة أنه خلال الفترة نفسها من 2020, بلغت قيمة الصادرات غير النفطية للجزائر 1,04 مليار دولار.

وتمثل الصادرات خارج المحروقات حصة قدرها 12,38 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد في النصف الأول من العام الجاري.

ونجد من بين أهم المواد المصدرة خارج قطاع المحروقات, الأسمدة المعدنية والكيميائية الآزوتية بقيمة بلغت 618 مليون دولار, مرتفعة عن القيمة المسجلة في الفترة المناظرة من 2020 بنسبة 52,4 بالمائة.

وبلغت قيمة صادرات الحديد والصلب الجزائري 370 مليون دولار في الفترة يناير-يونيو 2020, مقابل 21,59 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الماضية, أي بزيادة تقدر بـ 1614 بالمائة.

أما المواد الكيميائية غير العضوية فقد سجلت هي الأخرى ارتفاعا معتبرا بـ200 بالمائة في النصف الأول من 2020 حيث وصلت إلى 343 مليون دولار, مقابل 114,23 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الماضية.

من جهتها سجلت المواد الغذائية ارتفاعا إلى 287 مليون دولار, وهو ما يمثل زيادة بـ 37 بالمائة على اساس سنوي.

كما شهدت صادرات السكر الجزائري ارتفاعا بـ55,5 بالمائة لتصل إلى 206 مليون دولار, بينما ارتفعت قيمة المصنوعات المعدنية المصدرة إلى 141 مليون دولار, أي بنسبة تقدر بـ7 بالمائة, وفقا للأرقام الواردة في بيان وزارة التجارة.