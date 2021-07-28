اولمبياد طوكيو : بوراس وبريشي يتذيلان ترتيب منافسة الشراع

﻿ يتذيل الجزائريان حمزة بوراس و امينة بريشي الترتيب المؤقت لاختصاص "ار.اس.اكس"، عقب اجراء سباقات اليوم الثالث من منافسات الشراع لحساب دورة الالعاب الاولمبية (طوكيو-2020)، اليوم الاربعاء.

و تضمن برنامج منافسات اليوم الثالث من اختصاص "ار.اس.اكس" ثلاثة سباقات جديدة لم يتمكن فيها الملاحان الجزائريان من كسب مراكز في الترتيب العام المؤقت.

و انهى بوراس ،الذي سبق له المشاركة في دورة الالعاب الاولمبية الاخيرة بريو دي جانيرو-201، السباق الثالث اليوم والتاسع في المجموع في المركز ال25، في حين عاد المركز الاول للهولندي بادلوي كيران.

من جهتها ،انسحبت بريشي من السباق الأخير ، بينما حافظت الصينية لو يكسيو على صدارة الترتيب المؤقت ، وتتواصل منافسات "ار.اس.اكس" لغاية 31 يوليو.

تجدر الاشارة ان الملاحين امينة بريشي و حمزة بوراس هما الممثلان الوحيدان للجزائر في دورة الشراع خلال هذا الموعد الاولمبي.

