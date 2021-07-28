وزير الصحة يتفقد بمطار هواري بومدين الدولي اجراءات الوقاية من فيروس كورونا

تفقد وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد هذا الأربعاء بمطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة الاجراءات الوقائية المتخذة في اطار مجابهة فيروس كورونا (كوفيد19) بعد الغاء اجبارية الحجر الصحي بالفنادق لمدة 5 أيام على الوافدين الى الجزائر من الخارج.

وأكد الوزير بهذه المناسبة أنه "تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الخاصة بتخفيف الإجراءات الخاصة بالمسافرين القادمين الى الجزائر و بعد الغاء اجراءات الحجر الصحي بالفنادق التي كان معمول به سابقا تم اتخاد اجراءات بمطار الجزائر الدولي كنموذج باعتباره أكبر مطارات البلاد مضيفا أنه بموجب هذه الاجراءات "يتم اخضاع المسافرين لاختبار المضادات الجينية (تحليل الكشف عن فيروس كورونا) بالمطار عند الوصول " وسيتم اختيار هذه الاجراءات - كما أضاف -"اليوم الأربعاء في أول رحلة تحط بمطار هواري بومدين".

وبعد أن نوه الوزير بالجهود التي تبذلها مصالح الشرطة والجمارك والحماية المدنية ل"انجاح" هذه الاجراءات وضمان سلامة المسافرين أوضح أن "تجند كافة القطاعات وتضامن الجزائريين كفيل بالتخلص من هذا الوضع الصحي السيئ وتخفيف الضغط" لاسيما وأن "الجزائر لديها امكانيات وكفاءات قادرة على رفع التحدي والانتصار على هذا الوباء" مذكرا بأنه "تم اقتناء كميات كبيرة من اللقاحات ومكثفات الأوكسجين".

كما وقف الوزير بالمناسبة على سير عملية التلقيح الخاصة بعمال وموظفي المطار مؤكدا بهذه المناسبة على "أهمية التلقيح الذي سيتم رفع وتيرته للوصول الى أكبر عدد من المواطنين"" الأمر الذي -كما قال- "يساهم في رفع المناعة".

كما دعا السيد بن بوزيد خلال هذه الزيارة أسرة الاعلام الوطني الى ضرورة "الانضمام الى المجهود الوطني لمكافحة جائحة كورونا من خلال محاربة الشائعات التي تلاحق عمليات التلقيح بحملات تحسيسية مكثفة ونشر معلومات موضوعية وايجابية"، مشيرا في نفس الاطار الى أن "القانون يمنع ترويج الشائعات في مثل هذه الأوضاع".