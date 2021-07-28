علاش للإذاعة: اجراءات احترازية مشددة في المطارات بإشراف مختصين

أوضح الرئيس المدير العام لمؤسسة تسيير مطارات الجزائر، الطاهر علاش، أنه "تم تجنيد كافة الوسائل و الامكانيات المادية والبشرية لضمان سلامة المسافرين و انجاح الاجراءات"، مبرزا خلال الشروحات التي قدمها أنه ضمن هذه الاجراءات "تم تسخير كاميرات حرارية عند نقطة الوصول يشرف عليها أطباء المراقبة الصحية بالحدود".

و أشار علاش الى أنه تم " تخصيص قاعات لاجراء تحاليل على 70 مسافرا في ظرف زمني مدته 15 دقيقة " كما "تم اتخاذ عدة تسهيلات لتسديد تكاليف التحاليل سواء نقدا بالعملة الوطنية أوالعملة الصعبة (دولار ، يورو ) أو عن طريق الدفع الإلكتروني من خلال الوسائل التي وضعتها البنوك الوطنية على مستوى المطار تحت تصرف المسافرين".

وأوضح بأن "المسافر لا يغادر نقطة الوصول الا بعد تقديم نتائج التحاليل السلبية لمصالح الشرطة"، مبرزا أنه "تم تخصيص رواق خاص بالمسافرين الذين تؤكد نتائج التحاليل حملهم للفيروس".

للإشارة فإن هذه الاجراءات الوقائية المتخذة في اطار مجابهة فيروس كورونا (كوفيد19) وذلك بعد الغاء اجبارية الحجر الصحي بالفنادق لمدة 5 أيام على الوافدين الى الجزائر من الخارج تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، الخاصة بتخفيف الإجراءات على المسافرين القادمين الى الجزائر و ذلك بعد الغاء اجراءات الحجر الصحي بالفنادق التي كان معمول به سابقا.