انترنت ثابت ونقال: أزيد من 43.5 مليون مشترك خلال الثلاثي الأول من 2021

كشفت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية عن تسجيل ما يزيد عن 5ر43 مليون مشترك في الهاتف الثابت (خط الاشتراك الرقمي ADSL - الالياف البصرية FTTH - الجيل الرابع LTE/Wimax) والنقال (الجيل الثالث و الرابع) خلال الثلاثي الاول من سنة 2021، مقابل 41 مليون خلال الفترة نفسها من سنة 2020.

وأوضح التقرير أن عدد المشتركين في الانترنت الثابت قد فاق 3.8مليون مشترك إلى غاية 31 مارس 2021, (3.7مليون مشترك خلال الفترة ذاتها من 2020)، إذ سجل الإنترنت النقال أزيد من 39.6مليون مشترك خلال السداسي الأول من عام 2021 (38.7 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2020) )، حسب الوثيقة التي أكدت أن "91.1 بالمائة من إجمالي مشتركي الإنترنت في الجزائر هم مشتركون في الهاتف النقال، مقابل 8ر8 بالمائة من مشتركي الإنترنت في الهاتف الثابت".

وأضاف المصدر ذاته أنه من بين 3.8مليون مشترك في الهاتف الثابت, فإن 2.5 مليون هم مشتركون في الانترنت عالي التردد (ADSL)و 1.2مليون في الشبكة الثابتة (LTE Fixe) و 92 937 في الألياف البصرية حتى المنزل (FTTH) و443 في تكنولوجية ويماكس.

من العدد الإجمالي لمشتركي الإنترنت الثابت (8ر3 مليون)، هناك 97.58 بالمائة مشتركين مقيمين مقابل 2.42 بالمائة فقط من المشتركين المهنيين.

وفيما يخص المشتركين في مختلف عروض الانترنت الثابت، فإن 55ر86 بالمائة منهم يتوفرون على تدفقات بين 4 ميغا و10 ميغا, و01ر13 بالمائة بين 10 ميغا و20 ميغا, و32ر0 بالمائة بين 20 ميغا و100 ميغا و02 بالمائة أكثر من 100 ميغا.

وإلى غاية نهاية شهر مارس من السنة الحالية، بلغت نسبة الأسر التي تتوفر على ربط بالإنترنت في الهاتف الثابت في الجزائر 52.61 بالمائة.

وفيما يتعلق بحجم حركة البيانات المستهلكة، فقد بلغ مجموعها 706 مليون جيغا اوكتي، منها 629 مليون جيغا اوكتي لمشتركي ADSL ، و 50 مليون جيغا اوكتي لمشتركي 4G LTE الثابت و 27 مليون جيغا اوكتي لمشتركي FTTH.

ويقدر معدل الدخل الشهري لكل مشترك Data بـ941 دينار إلى غاية 31 مارس 2021.

وقدر النطاق الترددي المستهلك خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 ب2220 جيغابايت/الثانية أو تيرابايت/الثانية.

وبخصوص سوق الانترنت النقال، فقد تم تسجيل أكثر من 6ر39 مليون مشترك نشط خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 مقابل 3ر37 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2020.

ومن مجموع 39.6مليون مشترك في الانترنت النقال، تم تسجيل 31 مليون مشترك في شبكة الجيل الرابع و 8.6 مليون في شبكة الجيل الثالث، حسبما أشارت إليه سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، مضيفة أن 97.74 بالمائة من المستعملين سجلوا في اشتراكات من نوع voix و Data مقابل سوى 2.26 بالمائة من مجموع المشتركين المسجلين في عروض Data فقط.

ومن جهة أخرى، تم تسجيل حجم اجمالي لاستهلاك داتا يفوق 445.6 مليون جيغا اوكتي خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، بارتفاع قدره 29 بالمائة من استهلاك Data في غضون سنة.

يقدر معدل الحجم الشهري لاستهلاك داتا لكل مشترك بـ 3.74 جيغا اوكتي خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 بمعدل دخل شهري لكل مشترك Data قدر بـ 202 دينار، حسب الحصيلة.

وقدر النطاق الترددي الدولي المستهلك خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بـ 663 جيغابايت/الثانية.

وتم اعداد هذا التقرير على مجموع 44 مليون نسمة و 7.33 مليون أسرة إلى غاية 31 مارس 2021.

هاتف ثابت: 4.82 مليون مشترك في الثلاثي الأول من سنة 2021

كما كشف آخر تقرير لسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية عن تجاوز عدد المشتركين في شبكات الهاتف الثابت (سلكية ولاسلكية) في الجزائر عند نهاية الثلاثي الأول من سنة 2021 ما مجموعه 4,82 مليون مشترك مقابل 4,70 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2020، أي بزيادة قدرها 2,62 بالمائة خلال سنة.

وحسب الوثيقة, فإن 4,38 مليون مشترك من مجموع 4,8 مليون مشترك في شبكات الهاتف الثابت في الثلاثي الأول من السنة الجارية هم متصلون بالشبكات السلكية و439.470 أخرين هم مشتركون مهنيون.

كما كشفت الحصيلة أن نسبة المشتركين في شبكات الهاتف الثابت السلكية قد بلغت مع نهاية شهر مارس الماضي 90,89 في المائة من اجمالي مشتركي الهاتف الثابت، مقابل 9,11 في المائة من المشتركين المهنيين.

وأوضحت السلطة أنه 3,49 مليون مشترك من أصل المشتركين في شبكات الهاتف الثابت هم متصلين بالشبكات السلكية و1,22 مليون متصل بشبكات الهاتف الثابت اللاسلكي والجيل الرابع/ويماكس.

هذا وبلغ عدد المشتركين في شبكة الألياف البصرية 92.937 عند نهاية الثلاثي الأول من سنة 2021 (72.314 كانوا مسجلين خلال نفس الفترة من عام 2020.

وعرفت نسبة الاتصال بشبكات الهاتف الثابت ارتفاعا طفيفا حيث بلغت 10,96 في المائة عند نهاية الثلاثي الأول من سنة 2021 مقابل 10,70 في المائة خلال نفس الفترة من السنة السابقة.

وبلغت حركة المكالمات في شبكات الهاتف الثابت حسب الوجهة حجما قدره 409,89 مليون دقيقة عن نهاية الثلاثي الأول من سنة 2021، أي بانخفاض قدره 14,41 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية (479 مليون دقيقة).

ومن بين 409,89 مليون دقيقة، جرت 261 مليون دقيقة بين نفس الشبكة و54 مليون دقيقة من المكالمات الخارجة نحو الوطن و24 مليون من الاتصالات للخارج و71 مليون دقيقة من المكالمات الدولية التي استقبلت.

وبخصوص نسبة الأسر المتصلة بالخط الثابت، أفاد ذات المصدر أنها عرفت ارتفاعا بلغ 65,79 في المائة مع نهاية الثلاثي الأول من سنة 2021 مقابل 64,22 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2020.

46 مليون مشترك في الهاتف النقال وموبيليس أمام جيزي و أوريدو

عرفت حظيرة المشتركين النشطين في الهاتف النقال في الجزائر زيادة بنسبة 02 بالمائة ، منتقلة من 45.14 مليون مشترك في الثلاثي الأول من 2020 إلى 46.04 مليون مشترك في الثلاثي الأول من عام 2021.

وحسب خر تقرير لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، فإنه من بين 46.04 مليون مشترك نشط، هناك 39.66 مليون مشترك في شبكة الجيل الثالث و الرابع، أي 86.14بالمائة، مقابل 6.38 مليون مشترك في شبكة "جي أس أم" أي 13.86بالمائة.

أما معدل انتشار شبكة الهاتف المحمول فقد سجل زيادة قدرها 1.65بالمائة بين الثلاثي الأول من عام 2020 (معدل انتشار 103 بالمائة) والثلاثي الأول من عام 2021 (104.65بالمائة).

وأوضحت الوثيقة ذاتها أن "هذه الزيادة مردها للزيادة الطفيفة في سوق الهاتف المحمول من جهة والزيادة في عدد السكان الجزائريين من جهة أخرى".

من جهة أخرى وحسب نفس المصدر حافظ متعامل الهاتف النقال موبيليس على المرتبة الأولى من حيث عدد المشتركين في شبكات جي أس م والجيل الثالث والرابع خلال الثلاثي الأول من 2021 بـ 19.2مليون مشترك، يليه المتعامل جيزي (14.3مليون) و أوريدو (12.4مليون).

وسجل المتعامل موبيليس تقدم في حظيرة مشتركيه في الجي أس م والجيل الثالث والرابع بـ 19.2 مليون مشترك خلال الثلاثي الجاري مقابل 18.8مليون خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة، حسب الوثيقة نفسها.

ويليه المتعامل جيزي ب 14.3مليون مشترك خلال الثلاثي الأول من 2021 (14.2مليون خلال الفترة نفسها من 2020) و أوريدو ب 12.4مليون مشترك في تكنولوجيات الجيل الثالث و الجيل الرابع إلى غاية 31 مارس 2021 (12 مليون في الفترة ذاتها من 2020).