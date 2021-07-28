كورونا: 1927 إصابة جديدة و 850 حالة شفاء و49 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت 1927 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 49 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 850 مريضا للشفاء, حسب ما كشفت عنه, الاربعاء, وزارة الصحة في بيان لها.

وأوضح المصدر ذاته أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 167.131 حالة, من بينها 1927 إصابة جديدة, بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 112.900 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 4.161 حالة.

وحسب المصدر نفسه, يتواجد حاليا 36 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 9 ولايات لم تسجل بها خلال ال24 ساعة الماضية أي حالة جديدة, و 7 ولايات من حالة واحدة إلى 9 حالات, فيما سجلت 32 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة, كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء".