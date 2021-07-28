الألعاب الأولمبية-2020 : يوم خامس مخيب للرياضيين الجزائريين

تميز اليوم الخامس من منافسات الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو اليابانية، التي جرت هذا الاربعاء، بإخفاق جديد للرياضيين الجزائريين على غرار الدراج عز الدين لعقاب والملاكمين محمد حومري واشراق شايب، الذين انتهت مغامرتهما الاولمبية مبكرا، كما اقصيت السباحة آمال مليح من سباق 100 متر سباحة حرة.

في سباق ضد الساعة ''فردي''،احتل لعقاب المرتبة الـ36ن في الوقت الذي حقق فيه الدراج السلوفيني بريموز روغليك الميدالية الذهبية.

وأنهى الدراج الجزائري صاحب الـ34 عاما السباق بتوقيت 1 سا 05 د 21 ثا، متأخرا بأكثر من عشر دقائق كاملة عن صاحب الميدالية الذهبية.

أما الميدالية الفضية فقد عادت للهولندي توم دومولان، بينما حل الأسترالي دينيس روهان في المركز الثالث.

يذكر أن لعقاب وحمزة منصوري قد انسحبا يوم السبت من السباق على الطريق الذي جرى على مسافة 234 كيلومتر بين حديقة موساشينونوموري وجبل فوجي.

وفي الملاكمة، اقصيت الجزائرية اشراق شايب (فئة 75 كلغ) في الدور ثمن النهائي على يد الهندية راني بووجا بنتيجة 5-0.

ويعد هذا الاقصاء الثاني للجزائر عند السيدات، بعد بوعلام رميسة (51 كلغ)، التي توقف مشوارها في الدورة يوم الاحد الماضي عقب هزيمتها امام منافستها التايلاندية جيتبون جوتاماس (5-0)، في منازلة الدور السادس عشر.

وعند الرجال، اقصي محمد حومري (81 كلغ) في ثمن النهائي امام منافسه الكوبي لوباز آرلان بنتيجة 5-0 .

ولم يتمكن حومري (28 سنة) من الصمود امام قوة الملاكم الكوبي حامل اللقب العالمي 2015 بالدوحة والميدالية الذهبية للألعاب الاولمبية الأخيرة (ريو دي جانيرو 2016).

ويعد هذا الاقصاء الثاني للجزائر عند الرجال بعد عبد الحفيظ بن شبلة الذي فشل أمس الثلاثاء في تجاوز عقبة منافسه الروسي موسليم أدزيماغوميدوف، حامل اللقب العالمي، الذي فرض سيطرته المطلقة على منازلة الوزن الثقيل (81-91 كغ) التي حسمها لصالحه بنتيجة 5-0 .

وتبقى الآمال معلقة على الملاكم شعيب بولودينات في وزن اكثر من 91 كلغ، عندما يواجه هذا الخميس الامريكي توريز جونيور ريشارد في منازلة تدخل في إطار الدور ثمن النهائي.

وسيكون بولودينات متبوعا في نفس اليوم بالمواجهة التي تجمع مواطنه يونس نموشي (75 كلغ) بالفليبيني مارسيال اومير لحساب الدور ثمن النهائي.

و في برنامج يوم الجمعة، ستواجه الجزائرية خليف ايمان (60 كغ) التونسية مريم حمراني في الدور ثمن النهائي.

أما آخر ملاكم جزائري سيخوض غمار هذه المرحلة الاولى من التصفيات هو محمد فليسي (52 كغ) الذي سيواجه في ثمن النهائي يوم السبت المقبل الفائز من المنازلة التي تجمع بين الايرلندي ايرفين بريندان و الفليبيني بالام كارلو.

وفي السباحة، أقصيت السباحة الجزائرية أمال مليح في تصفيات سباق 100 متر سباحة حرة, بعدما أنهت السباق في المرتبة الثامنة و الأخيرة للمجموعة الثالثة بتوقيت 56.65 .

كما فشلت أيضا القبرصية كاليا أنطونيو، صاحبة المرتبة الأولى بتوقيت 55.38، في التأهل للدور نصف النهائي.

في الترتيب العام للتصفيات,، احتلت الجزائرية المرتبة ال39.

وكان مواطنها اسامة سحنون (28 سنة) قد أقصي أيضا في مرحلة المجموعات لسباق ال100 متر سباحة حرة التي جرت أمس الثلاثاء بالمركز المائي لطوكيو.

كما سيشارك السباحان سحنون وشرواطي يوم الجمعة في سباق الـ50 متر سباحة حرة.

بالإضافة إلى سحنون ومليح، ستكون السباحة الجزائرية ممثلة أيضا بسعاد شرواطي في سباق 10 كلم في المياه الحرة.

وعرفت منافسات اليوم ايضا عودة سباقات الشراع، باجراء الجولة الثالثة في اختصاص "ار اس اكس"،, حيث تذيل الجزائريان حمزة بوراس و امينة بريشي الترتيب المؤقت بعد ثلاثة سباقات من بين تسعة.

وانهى بوراس، الذي سبق له المشاركة في دورة الالعاب الاولمبية الاخيرة بريو دي جانيرو-2016, السباق الثالث اليوم والتاسع في المجموع في المركز ال25, في حين عاد المركز الاول للهولندي بادلوي كيران.

من جهتها، انسحبت بريشي من السباق الأخير, بينما حافظت الصينية لو يكسيو على صدارة الترتيب المؤقت.

وتتواصل منافسات "ار.اس.اكس" لغاية الـ 31 جويلية الجاري.

تجدر الاشارة ان الملاحين امينة بريشي وحمزة بوراس هما الممثلان الوحيدان للجزائر في دورة الشراع خلال هذا الموعد الاولمبي بطوكيو.