الرئيس تبون يوافق على تشكيل وفد وزاري لايجاد حلول عملية للتكفل بملف البطالة بالجنوب

وافق رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون على تشكيل وفد وزاري يضم ممثلي القطاعات التي من شأنها المساهمة في إيجاد حلول عملية لملف التشغيل بولايات الجنوب، حسبما أكده هذا الأربعاء بيان لوسيط الجمهورية ابراهيم مراد.

وأوضح البيان أن "المبادرة المنبثقة عن استقبال وسيط الجمهورية لممثلي البطالين بولاية ورقلة، الرامية إلى التكفل بملف التشغيل بولايات الجنوب، توجت بموافقة رئيس الجمهورية على تشكيل وفد وزاري يضم ممثلي القطاعات التي من شأنها المساهمة في إيجاد حلول عملية لهذا الملف".

وأضاف ذات النص أن "هيئة وسيط الجمهورية "تعكف حاليا على التنسيق مع مختلف هذه الدوائر تحضيرا للقاء الذي سيتم تنظيمه لاحقا مع ممثلي البطالين, والذي على إثره ستتم مباشرة المشاورات حول مطالبهم وإيجاد حلول مشتركة وعملية لها.

"تأتي هذه الخطوة ضمن تكريس آليات الحوار البناء بين جميع الأطراف وتفعيل الديمقراطية التشاركية، وهو ما أكدته الدولة على لسان مندوبها المحلي لولاية ورقلة"، يخلص البيان.

للإشارة، أعلن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، صبيحة اليوم ، أن شركته، بجميع فروعها، ستشغل 5615 موظف جديد ضمن شباب ولايات الجنوب برسم توقعات سنة 2021، مبرزا أن هذه المناصب الجديدة ستكون جميعها لفائدة سكان ولايات الجنوب كتيميمون و تندوف والمنيعة و بسكرة وبشار وعين صالح وورقلة و إليزي وغرداية وأدرار والأغواط.

وأوضححكار أن التوظيف في نحو 2600 منصب شغل سيكون قبل منتصف شهر جويلية الجاري، وأن العمل جار حاليا لتحضير مسابقات توظيف قرابة 1900 منصب شغل أخرى بعد ذلك،, وأن زهاء 1200 منصب شغل الباقية ستكون كلها مشغولة قبل نهاية السنة الجارية.

وكانت هذه التصريحات قد أدلى بها الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك على هامش معاينته بالمعهد الجزائري للبترول لمسار عملية تصحيح مسابقة توظيف 225 شاب من ولايتي ورقلة وتقرت.