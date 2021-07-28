الجيش الصحراوي يستهدف نقاطًا متفرقة من "جدار الذل والعار"

28/07/2021 - 20:57

استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هذا الأربعاء، مجددًا قواعد ومواقع جنود الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من الجدار الفاصل "جدار الذل والعار".

بحسب ما ورد في البيان العسكري رقم 259 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني الصحراوية، فإنّ "مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي شددت قصفها على قطاع المحبس مستهدفة جنود الاحتلال بمنطقتي أم اركبة وأم لكطى".

وأضاف البيان أنّ "مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي ركزت قصفها على منطقة أكرارة لحديد بقطاع الفرسية"، فيما "شدّدت مفارز أخرى قصفها على منطقة اسطيلة ولد بواكرين بقطاع أوسرد".

 

 

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