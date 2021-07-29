بلعمبري للإذاعة: سننطلق قريبا في عملية التلقيح ضد كورونا على مستوى 4500 صيدلية عبر الوطن

كشف رئيس نقابة الصيادلة الخواص مسعود بلعمبري هذا الخميس عن قرب انطلاق عملية التلقيح ضد الكوفيد بـ4500 صيدلة موزعة عبر القطر الوطني، مؤكداأان الجزائر في حالة حرب حقيقية ضد الوباء ، ودعا إلى تفعيل حالة الطواريء الصحية، كما طالب في الوقت ذاته بالترخيص للصيادلة بإجراء الكشف المبكر والسريع عن كورونا لمحاصرة الوباء وتخفيف الضغط على المستشفيات.

وقال بلعمبري لدى حلوله ضيفا في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى " إن الجزائر استطاعت بفضل بنيتها التحتية في ميدان الصناعة الصيدلانية تجنب كارثة حقيقية"، مضيفا ان الجزائر كانت سباقة في اقتناء اللقاحات بقرار جريء وشجاع، كما ان بنيتها التحتية سمحت بالاكتفاء الذاتي في صناعة الكمامات والمعقمات والقفازات الطبية.

وستشرع بداية من سبتمر المقبل -يضيف المتحدث ذاته- في تصنيع اللقاح الصيني سينوفاك بكميات متوسطة، لتصل في مرحلة ثانية إلى تصنيع كميات كبيرة للتصدير، وانتاج اللقاح الصيني في مرحلة اخرى، وهي انجازات مهمة.

وكشف بلعمبري في سياق ذي صلة عن اجتماع طاريء اليوم لنقابته مع وزير الصحة لبحث الاجراءت التقنية واصدار مرسوم تنفيذي بشأن بدء عمية التلقيح في الصيدليات، مؤكدا ان العملية ستنطلق قريبا ومن شأنها ان تساهم في تلقيح اكبر قدر ممكن في اسرع وقت للوصول إلى المناعة الجماعية ، كاشفا عن استعداد 12 الف صيدلي ومساعديهم بـ4500 صيدلية موزعة عبر القطر الوطني لمساهمة في عملية تسريع وتيرة التلقيح.

نطالب بالترخيص للصيادلة باجراء الكشف السريع عن كوفيد-19 لتخفيف الضغط على المستشفيات

كما طالب ضيف الصباح بالترخيص للصيادلة باجراء الكشف السريع عن كوفيد لتخفيف الضغط عن المستشفيات وتوجيه الحالات المؤكدة فقط إلى المصالح المختصة.

وفي حديثه عن أزمة الاكسجين كشف بلعمبري أن أحد الخواص اقتنى 2000 مولد للاكسجين، ستصل دفعة منها 500 مولد هذا الجمعة، فيما تصل البقية في غضون 10 ايام، وهي الكمية التي اكد المتحدث ذاته انه ستوزع بالتساوي على الصيدليات عبر القطر الوطني وتباع دون هامش ربح منعا لاي استغلال او مضاربة.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية