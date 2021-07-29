انهزام الملاكم الجزائري يونس نموشي أمام منافسه الفليبيني مارسيال اومير

اقصي الملاكم الجزائري يونس نموشي (75 كلغ) في الدور ثمن نهائي للألعاب الاولمبية (طوكيو 2020)، عقب خسارته هذا الخميس امام منافسه الفليبيني مارسيال اومير بإيقاف من الحكم في الجولة الاولى.

جزائري آخر سيخوض غمار الدور ثمن النهائي هذا الخميس ، حيث يواجه شعيب بولودينات الامريكي توريز جونيور ريشارد في فئة اكثر من 91 كلغ.

يوم الجمعة، ستواجه الجزائرية خليف ايمان (60 كغ) التونسية مريم حمراني في الدور ثمن النهائي.

وفي حالة التأهل ستواجه الملاكمة الجزائرية يوم 3 اغسطس الفائزة من المنازلة التي تجمع بين الايرلندية هارينغتون كيلي و الايطالية نيكول ريبيكا.

آخر ملاكم جزائري سيخوض غمار هذه المرحلة الاولى من التصفيات هو محمد فليسي (52 كغ) الذي سيواجه في ثمن النهائي يوم السبت المقبل الفائز من المنازلة التي تجمع بين الايرلندي ايرفين بريندان والفليبيني بالام كارلو.