بن بوزيد: تجنيد أكثر من 12 ألف صيدلي لتسريع عملية التلقيح ضد كوفيد-19

كشف وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد أمس الأربعاء خلال تفقده الاجراءات الوقائية المتخذة في اطار مجابهة فيروس كورونا (كوفيد19 ) بمطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة عن تجنيد أكثر من 12 ألف صيدلي لتسريع عملية التلقيح إضافة إلى العيادات الخاصة.

كما دعا عبد الرحمان بن بوزيد أسرة الإعلام الوطنية إلى الانضمام إلى المجهود لمكافحة جائحة كورونا من خلال محاربة الإشاعات التي تلاحق عمليات التلقيح بحملات تحسيسية مكثفة ونشر معلومات موضوعية وايجابية

وأشار وزير الصحة في نفس الإطار إلى أن القانون يمنع ترويج الشائعات في مثل هذه الأوضاع .