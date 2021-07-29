نشرية خاصة: موجة حر شديدة في بعض ولايات شرق الوطن ابتداء من هذا الخميس

وأوضح المصدر ذاته أن الولايات المعنية وهي سكيكدة و عنابة و الطارف تم تصنيفها في مستوى اليقظة البرتقالي، مضيفا أن درجات الحرارة ستصل أو تتجاوز 44 درجة محليا و هذا ابتداء من منتصف نهار اليوم (12:00) إلى غاية يوم الجمعة على الساعة التاسعة ليلا (21:00).

كما تم تصنيف ولايات ميلة وقسنطينة وقالمة في مستوى اليقظة البرتقالي بدرجات حرارة قد تصل أو تتجاوز 44 درجة محليا وهذا ابتداء من منتصف نهار اليوم الى غاية يوم الجمعة على الساعة التاسعة ليلا (21:00)، يختم البيان