نشرية خاصة: موجة حر شديدة في بعض ولايات شرق الوطن ابتداء من هذا الخميس

29/07/2021 - 11:56
مجتمع
تسجل بعض ولايات شرق الوطن ابتداء من هذا الخميس وإلى غاية هذا الجمعة على الساعة التاسعة ليلا (21:00) موجة حر شديدة تصل أو تتجاوز 44 درجة محليا، حسب نشرية خاصة للمركز الوطني للأرصاد الجوية.
وأوضح المصدر ذاته أن الولايات المعنية وهي سكيكدة و عنابة و الطارف تم تصنيفها في مستوى اليقظة البرتقالي، مضيفا أن درجات الحرارة ستصل أو تتجاوز 44 درجة محليا و هذا ابتداء من منتصف نهار اليوم (12:00) إلى غاية يوم الجمعة على الساعة التاسعة ليلا (21:00).
كما تم تصنيف ولايات ميلة وقسنطينة وقالمة في مستوى اليقظة البرتقالي بدرجات حرارة قد تصل أو تتجاوز 44 درجة محليا وهذا ابتداء من منتصف نهار اليوم الى غاية يوم الجمعة على الساعة التاسعة ليلا (21:00)، يختم البيان