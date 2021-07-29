وزارة الصحة تعلن عن منظومة صحية للتكفل النفسي بالمصابين بكوفيد-19

أعلنت وزارة الصحة عن إنشاء منظومة صحية للتكفل النفسي بالمصابين بكوفيد-19 وأسرهم ومهني الصحة والسكان عموما، سيما في ظل الارتفاع المقلق والمحسوس في عدد الإصابات خلال الفترة الأخيرة، حسبما أفاد به، هذا الخميس، بيان للوزارة.

وجاء في البيان أن "وزارة الصحة واعية بضرورة التكفل بالبعد النفسي للمصابين بكوفيد-19 وأسرهم وكذا مهني الصحة وللسكان عموما، حيث أنشأت بموجب التعليمة الوزارية المشتركة رقم 2 المؤرخة في 20 أفريل 2021 منظومة مرافقة نفسية للسكان عموما وللأشخاص المصابين بكوفيد-19 وأسرهم وكذا مهني الصحة".

وتتضمن هاته المنظومة تشكيل "فوج خبراء في مجال المرافقة النفسية في وقت الكارثة ، وذلك بالاشتراك مع مختلف القطاعات المعنية والمجتمع المدني وبالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة وخصوصا منظمة الصحة العالمية عبر مكتبها في الجزائر"، إلى جانب "إنشاء مراكز اتصال في الولايات من أجل لتشكيل منظومات المحلية ومرافقتها والإشراف عليها وتقييمها مع تسطير ورقة طريق للأشهر وحتى السنوات القادمة".

وأبرزت الوزارة أن "الجهد الذي تبذله وزارة الصحة في مجال التكفل الصحي بالمرضى المصابين بكوفيد-19 سيتم تدعيمه بمرافقة نفسية أكثر ملاءمة ممكنة من أجل الاستجابة لمعاناة مواطنينا في هذه الفترة الصعبة".

وبعد أن أشارت إلى أن "الظروف الصحية الاستثنائية التي تعيشها الجزائر منذ ظهور فيروس كوفيد-19 والارتفاع المقلق والمحسوس في عدد الإصابات خلال هذه الأيام، تؤثر بشكل كبير على نفسية المواطنين على المدى المتوسط والطويل"نأكدت الوزارة على "تجنيد كل الموارد لضمان مساعدة نفسية مستعجلة" بالتنسيق مع أفواج عمل لدى مراكز الاتصال على مستوى الولايات.