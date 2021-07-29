﻿بن بوزيد : الجزائر تقتني 6 آلاف مكثف أكسجين جديد

كشف وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الخميس أن الجزائر على وشك استلام على الاقل 6 آلاف مكثف جديد للأكسجين، مشيرا الى أن الوضع الوبائي "مقلق" لكنه يدعو الى "العمل بقوة وبهدوء" للخروج من هذه الازمة بـــ"أقل خسائر بشرية ممكنة".

وأوضح السيد بن بوزيد في لقاء تقييمي مع مدراء الصحة لولايات الوطن عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أن المشكل الكبير الذي تعاني منه المستشفيات الجزائرية حاليا هو "نقص الاكسجين وليس عدم كفاية الاسرة"، وهو ما يتطلب، كما قال، "التعاون فيما بين الجميع لحل هذه الازمة من خلال طمأنة المواطن بعيدا عن القلق وإبراز السلبيات".

وكشف الوزير بالمناسبة أن عملية اقتناء الـــ6 الاف مكثف "ليست بالسهلة بالنظر الى الطلب الكبير عليها عبر العالم خاصة من طرف الدول الكبرى".

ودعا ذات المسؤول مديري الصحة الى تخصيص فنادق أو منشآت أخرى كهياكل دعم لاستقبال المرضى المصابين الذين لا تحتاج حالاتهم استهلاك أكثر من 10 لترات من الاكسجين كحل استعجالي للتكفل بالمقابل بالحالات المستعصية والخطيرة داخل المستشفيات.

كما كشف السيد بن بوزيد عن تواصله مع سفراء الجزائر بإيطاليا وبلجيكا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا من أجل محاولة اقتناء مكثفات ومولدات الاكسجين لدى منتجي هذه المادة الحيوية بهذه الدول "في أقرب الآجال".

وكانت الجزائر استقبلت الأحد الماضي دفعة أولى من مكثفات الأكسجين للاستعمال الفردي والمقدرة بـ 1050 وحدة، على أن يصل عددها إلى 9 آلاف وحدة "تدريجيا" في غضون أسبوعين.