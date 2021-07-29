الفريق سعيد شنقريحة يشرف على تخرج الدفعة الــ14 بالمدرسة العليا للحربية

أشرف اليوم الخميس رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة على تخرج الدفعة الــ14 بالمدرسة العليا للحربية . وقال الفريق سعيد شنقريحة بالمناسبة ان :" السياق الدولي اليوم لا يرحم الضعفاء ومكانة بلادنا الاقليمية والدولية باعتبارها دولة محورية بامتياز وتحتل موقعا استراتيجيا كلها عوامل تتطلب منا العمل الحثيث لعصرنة الجيش مواكبة للتطورات الحاصلة اقليميا ودوليا ".

وحث الفريق سعيد شنقريحة المتخرجين على العمل والاستفادة مما تلقوه طيلة تكوينهم في هذا الصرح التعليمي المرموق خاصة من خلال التحلي بالدقة والتبصر وغمق التحليل في دراسة المعطيات العامة وظروف بلادنا الجغرافية والجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية حتى يتمكنوا بصفتهم مسئولين وقادة ميدانيين من استشراف تطورات الاحداث ".

المصدر : الاذاعة الجزائرية