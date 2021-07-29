الألعاب الأولمبية-2020: رياضيو الشراع والتجديف يودعون المنافسة وإقصاء متواصل للملاكمين

﻿ودّع الرياضيون الجزائريون في الشراع والتجديف منافسات أولمبياد طوكيو-2020، باحتلال ثنائي "أر أس إكس"، المرتبة الأخيرة لسباقات الشراع، بينما اكتفى زوجي اختصاص خفيف، بالمركز الخامس من أصل ستة قوارب سباق النهائي "ج" في التجديف في ختام اليوم السادس الذي يتميز بإقصاء ملاكمين جزائريين آخرين.

وأنهى الثنائي الجزائري المشكل من سيد علي بودينة وكمال آيت داود، اليوم الخميس، سباق النهائي "ج" في التجديف (اختصاص زوجي خفيف) لحساب الدورة الأولمبية، في المركز الخامس من أصل ستة قوارب، بتوقيت 6 د 41 ثا 62 ج، فيما عاد المركز الأول في هذا السباق الذي يدخل في إطار الترتيب العام للمسابقة للزوجي البرتغالي (6 د 24 ثا 44 ج) متبوعا في المركز الثاني بالزوجي الشيلي (6 د 31 ثا 97 ج) ثم الزوجي الفنزويلي في المركز الثالث (6 د 36 ثا 37 ج).

و أسفر السباق النهائي (أ) عن تتويج الزوجي الايرلندي بالميدالية الذهبية بزمن قدره (6 د 06 ثا 43 ج)، متبوعا بالزوجي الألماني الذي حاز على الميدالية الفضية (6 د 07 ثا 29 ج)، فيما كانت البرونزية من نصيب الزوجي الايطالي (6 د 14 ثا 30 ج).

و معلوم أن تمثيل رياضة التجديف الجزائرية في موعد طوكيو 2020، اقتصر على سيد علي بودينة و كمال آيت داود.

وفي سباقات الشراع في اختصاص "أر أس إكس"، أنهى الجزائريان حمزة بوراس و أمينة بريشي مشوارهما في أولمبياد طوكيو في المرتبة الأخيرة خلال الجولة الرابعة والأخيرة من التصفيات التي جرت الخميس بكاماكيرا.

وفي ختام السباق التصفوي الـ12 والأخير، أنهى بوراس المنافسة في المرتبة الـ 25 والأخيرة، في الوقت الذي أحرز فيه الهولندي بادلوي كيران المرتبة الأولى و الميدالية الذهبية.

لدى السيدات، احتلت بريشي المرتبة الـ 27 والأخيرة من المنافسة التي سيجرى فيها النهائي يوم السبت في اينوشيما.

وفي رياضة الملاكمة، يواصل ممثلو الجزائر الإقصاء الواحد تلو الآخر، ففي وزن أكثر من 91 كلغ، أقصي شعيب بولودينات، في ثمن نهائي دورة الملاكمة بطوكيو، عقب هزيمته في المنازلة التي جمعته بمنافسه الامريكي ريشارد توريز جونيور.

و كانت هزيمة الملاكم الجزائري بولودينات متوقعة بالنظر الى قوة الملاكم الامريكي الذي لم يجد اي صعوبة تذكر في حسم المنازلة لصالحه بنتيجة 5-0.

وعرف زميله يونس نموشي (75 كلغ)، نفس المصير، في الدور ثمن النهائي، عقب خسارته أمام منافسه الفليبيني مارسيال اومير بإيقاف من الحكم في الجولة الأولى.

و قبل منافسات اليوم الخميس، كانت الملاكمة الجزائرية قد سجلت إقصاء كل من محمد حومري (نصف ثقيل) و عبد الحفيظ بن شبلة (ثقيل) و اشراق شايب (متوسط) و رميساء بوعلام (ذبابة).

و لحساب برنامج يوم غد الجمعة، ستتحدى الملاكمة الجزائرية ايمان خليف (خفيف) منافستها التونسية مريم حومراني في الدور ثمن النهائي، فيما سيواجه محمد فليسي (ذبابة) منافسه الفليبيني كارلو بالام يوم السبت.