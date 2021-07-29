الجيش الصحراوي يستهدف مواقع الاحتلال المغربي بالمحبس وحوزة بئر لحلو

استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هذا الخميس، مواقع جنود الاحتلال المغربي بقطاعي المحبس وحوزة بئر لحلو.

بحسب ما ورد في البيان العسكري رقم 260 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني الصحراوية، فإنّ "مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي شدّدت قصفها على منطقتي فدرة أبروك وأحريشة ديرت بقطاع حوزة".

وأضاف البيان أنّ "وحدات متقدمة من الجيش الصحراوي، استهدفت بقصفها جحور قوات الاحتلال بمنطقة روس السبطي بقطاع المحبس".

وتستمر وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي في هجماتها مستهدفة جحور وتخندقات جنود الاحتلال على طول جدار الذل والعار.