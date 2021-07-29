أولمبياد طوكيو: الرباع بيداني يطمئن بعد ثبوت إصابته بكورونا

طمأن الرباع الجزائري وليد بيداني، هذا الخميس، بشأن حالته الصحية، مشيرًا إلى أنه سيكون جاهزا قبل دخوله منافسات صنف + 109 كلغ المقررة الأربعاء القادم، وذلك بعدما جاءت نتائج تحاليل فيروس كورونا إيجابية عند وصوله إلى طوكيو، الثلاثاء الفارط من أجل المشاركة في أولمبياد 2020.

عبر فيديو مقتضب نشره على صفحته في منصة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، قال بيداني: "أشكر جميع من سأل عن صحتي وأطمئنهم أنني بحالة حسنة بعد إصابتي بفيروس كورونا، والحمد لله حالتي مستقرة حيث أصبت بدرجة خفيفة بالفيروس، وإن شاء الله بعد يومين أو ثلاثة تتحسن حالتي وأصبح بصحة جيدة، بارك الله فيكم على رسائلكم وتشجيعاتكم".

ويتواجد بيداني (27 سنة) حاليا في العزل الصحي وفق البروتوكول الصحي المعمول به في طوكيو التي حلّ بها الثلاثاء الماضي قادمًا من تركيا، التي أجرى فيها تربصًا تحضيريًا، مع العلم أنّ نتائج مدربه البطل السابق عز الدين بسباس جاءت هي الأخرى إيجابية".

وبحسب القائمة التي نُشرت عبر الموقع الرسمي لألعاب طوكيو-2020، يتواجد البطل الجزائري ضمن قائمة الربّاعين الذين سيشاركون في فئة +109 كلغ (المجموعة الأولى)، والتي ستنطلق منافساتها الأربعاء المقبل.

ويعدّ بيداني، ثالث رياضي جزائري، تثبت نتائج التحاليل إصابتهم بفيروس كورونا، بعد العدائين جمال سجاتي (800 متر) وبلال تابتي (3 آلاف متر موانع)، علمًا أنّ سجاتي وتابتي يتواجدان بدوريهما في الحجر الصحي، وأعلنا انسحابهما من الدورة.

يذكر أنّ التحاليل الطبية أثبتت قبل انطلاق الألعاب إصابة الدراج الدولي الجزائري يوسف رقيقي بفيروس كورونا في تركيا، ليتم تعويضه بزميله حمزة منصوري، وفي السياق ذاته، أصيب المصارع محمد فرج بفيروس كورونا بالجزائر العاصمة الأربعاء قبل السفر إلى طوكيو.