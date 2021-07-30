﻿ استشهاد فلسطيني وإصابة أكثر من 10 خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني

استشهد فلسطيني وأصيب العشرات، هذا الخميس ، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمالي الخليل عقب تشييع شهيد توفي الأربعاء.

وأفاد بيان لوزارة الصحة الفلسطينية، بأن شوكت عوض (20 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في منطقة البطن والرأس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب تشييع جثمان محمد العلامي (11 عاما) .

وقد أسفرت المواجهات، أيضا عن إصابة أكثر من 10 فلسطينيين برصاص الاحتلال.

في سياق متصل، اقتحم مستوطنون، هذا الجمعة المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية، شمال نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن عددا من مسؤولي المستوطنات اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، وسط إجراءات عسكرية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت، أن قوات الاحتلال أغلقت الموقع الأثري والطرق المؤدية إليه، لتأمين اقتحام المستوطنين.