كوفيد-19: البروفيسور طبايبية يحذر من أخطار التطبيب الذاتي

دق البروفيسور، عمار طبايبية رئيس قسم الطب الداخلي بالمؤسسة الاستشفائية للأبيار بالجزائر العاصمة ناقوس الخطر بشأن التطبيب الذاتي و عدم احترام التعليمات خلال هذه المرحلة من الأزمة الصحية المترتبة عن انتشار وباء كوفيد-19. وفي تصريح له تأسف السيد طبايبية قائلا "ظهرت مشكلة تتمثل في التطبيب الذاتي وعدم احترام التعليمات الصحية.

وكشف قائلا :" نواجه في الوقت الراهن ندرة في دواءين "اينوغزابارين" و "تانزابارين" لمجرد أن الناس يستعملونه عشوائيا في حال لم يقوموا بتخزينهما".

و أضاف المختص أن "نفس الملاحظة سُجلت بالنسبة للمضادات الحيوية إذ يستعملها الجميع دون وصفة طبية"، داعيا المواطنين إلى عدم اللجوء إلى التطبيب الذاتي حتى "يكون هذا النوع من الدواء في متناول المرضى اللذين هم فعلا في حاجة اليه و الذي يمكن أن ينقذ أرواحا بشرية".

و حذر قائلا أن "التطبيب الذاتي يؤدي إلى تعقيدات".

و يرى رئيس قسم الطب الداخلي بمستشفى الأبيار أنه "لابد من تحسيس السكان" حول هذه المسألة من أجل تغيير الأمور نحو الاتجاه الصحيح و تفادي تفاقم الوضع"، مؤكدا أن التعليمات واضحة فيما يخص استعمال الأدوية سيما "اينوغزابارين" و "تنزابارين".

و أردف يقول أن هذه المواد مستعملة في الحالات التي تمثل عوامل خطورة، مؤكدا أن المضادات الحيوية غير موجهة لمعالجة الفيروس بل لمعالجة التعقيدات المترتبة عنه مثل الالتهاب البكتيري الحاد و الرئوي و غيرها".

و بخصوص الضغط المترتب عن الأكسجين المسجل حاليا في مختلف أنحاء الوطن، اعترف البروفيسور بوجود مشكل فعليا لكن "ليس هناك حالة هلع و الوضع لا زال تحت السيطرة"، مضيفا "لا يمكن استعمال الأكسجين دون استشارة طبية لأنه دواء".

في ذات السياق، أشار إلى أن مشكل الأكسجين في الجزائر يكمن في التوزيع و ليس في الانتاج.