كورونا: 1521 إصابة جديدة و 824 حالة شفاء و30 وفاة خلال الـــ24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 1521 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 30 وفاة خلال الـــــ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 824 مريض للشفاء، حسب ما كشفت عنه اليوم الجمعة، وزارة الصحة في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر ، أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 170189 حالة، من بينها 1521 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 114531 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 4.219 حالة.وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 52 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 10 ولايات لم تسجل بها خلال الــــ 24 ساعة الماضية أي حالة جديدة، و 8 ولايات من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 30 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء".